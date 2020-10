Maltempo Liguria, Toti: “Richiesta dello stato di emergenza già domani al Cdm” (Di domenica 4 ottobre 2020) Colloquio telefonico oggi tra il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e i ministri Boccia e De Micheli sulla richiesta avanzata ieri, congiuntamente con il governatore del Piemonte Cirio, dello stato di emergenza per far fronte ai danni del Maltempo. Dalla telefonata è emerso che la richiesta dovrebbe approdare gia’ domani al vaglio del Consiglio dei Ministri. Lo ha comunicato questa sera nel corso della diretta Facebook il governatore Toti, facendo il punto sui lavori in corso per riparare i danni al territorio. “Si continua a lavorare nella nostra regione per liberarla dal fango – ha detto Toti – si lavora sui fronti di frana, sugli acquedotti distrutti dalle acque sia a Taggia che a ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Colloquio telefonico oggi tra il presidente di RegioneGiovannie i ministri Boccia e De Micheli sulla richiesta avanzata ieri, congiuntamente con il governatore del Piemonte Cirio,diper far fronte ai danni del. Dalla telefonata è emerso che la richiesta dovrebbe approdare gia’al vaglio del Consiglio dei Ministri. Lo ha comunicato questa sera nel corso della diretta Facebook il governatore, facendo il punto sui lavori in corso per riparare i danni al territorio. “Si continua a lavorare nella nostra regione per liberarla dal fango – ha detto– si lavora sui fronti di frana, sugli acquedotti distrutti dalle acque sia a Taggia che a ...

