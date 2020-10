Maltempo, Liguria: due cadaveri tra i detriti della mareggiata. Nuova perturbazione (Di domenica 4 ottobre 2020) Cresce il numero delle vittime causate dal Maltempo . Due corpi trovati in Liguria . Il cadavere , presumibilmente di un uomo, è stato trovato stamani tra i detriti che la mareggiata delle ultime ore ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Cresce il numero delle vittime causate dal. Due corpi trovati in. Il cadavere , presumibilmente di un uomo, è stato trovato stamani tra iche ladelle ultime ore ...

emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - MaristellaGran2 : @Tg1Raiofficial invece di mettere in prima pagina la tragedia provocata dal maltempo in Piemonte, Liguria e Valle d… - ingv_president : RT @emergenzavvf: #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli elicot… -