Maltempo | in Liguria recuperati tre cadaveri

Il Maltempo continua ad abbattersi sul Nord dell'Italia, con Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria tra le più colpite (LE FOTO DEI DANNI). Proprio in Liguria oggi sono stati trovati tre cadaveri: il primo, ai Tre Ponti di San Remo, il secondo tra i detriti della mareggiata, a Ventimiglia, e il terzo lungo il fiume Roya, in località Trucco. In Piemonte, intanto, si contano 108 Comuni che hanno subito danni per l'alluvione dei giorni scorsi. Oltre a quelli in Liguria, nel conteggio ci sono altri due morti, uno in Valle d'Aosta e uno nel Vercellese. Inoltre, è stato ritrovato morto il malgaro (francese, di origini italiane) disperso da ieri al confine con la Francia: il corpo è stato recuperato nel fiume Roya. I governatori Alberto Cirio e Giovanni Toti ...

