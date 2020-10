Maltempo | il Po alla Becca ha raggiunto il livello di allarme arancione

emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, oltre 100 interventi svolti, #vigilidelfuoco alla ricerca di 2 dispersi: uno a Col di Tenda… - il_piccolo : #Trieste #maltempo - pioggia e scirocco, attenzione alla marea (per ora si mantiene a filo) Foto di @AndreaLasorte - SM_Difesa : Le ForzeArmate???? sono vicine alla famiglia e ai colleghi di Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario scom… - AlertVirus : RT @SM_Difesa: Le ForzeArmate???? sono vicine alla famiglia e ai colleghi di Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario scomparso ier… - Esercito : RT @SM_Difesa: Le ForzeArmate???? sono vicine alla famiglia e ai colleghi di Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario scomparso ier… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo alla

3bmeteo

Mezzanino (Pavia), 4 ottobre 2020 - Questa mattina alle 9.50 il livello del Po al ponte della Becca ha raggiunto il livello di allarme arancione, a quota +4,5 metri sopra lo zero idrometrico. "La ..."Cosa realmente è stato fatto in questi ultimi anni per salvaguardare l'ambiente e limitare giornate come queste?" ...