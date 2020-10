**Maltempo: frana in Valcamonica, in salvo un gruppo di persone isolate** (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Una ventina di persone rimaste isolate per una frana e per l'esondazione di un torrente nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, in Valcamonica (Brescia), sono state tratte in salvo con un elicottero. La frana aveva interrotto le strade provinciali e a monte della piccola cittadina erano rimasti senza via di fuga un gruppo di cittadini: l'elicottero li ha portati a valle ma, spiegano dal Soccorso Alpino di Brescia, alcuni di loro restano sfollati. Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Una ventina dirimaste isolate per unae per l'esondazione di un torrente nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, in(Brescia), sono state tratte incon un elicottero. Laaveva interrotto le strade provinciali e a monte della piccola cittadina erano rimasti senza via di fuga undi cittadini: l'elicottero li ha portati a valle ma, spiegano dal Soccorso Alpino di Brescia, alcuni di loro restano sfollati.

Tra le ipotesi anche quella che si tratti di una delle persone disperse durante l'ondata di maltempo che ha colpito l'area. Frana nel Bresciano, 17 persone isolate A causa della forte ondata di ...

Maltempo, 17 persone isolate per una frana nel Bresciano

Un gruppo di 17 persone è isolato nella frazione Sant'Antonio di Corteno Golgi, nel Bresciano, dopo che il distacco di una frana con un fronte di circa 100 metri ha interrotto l'unica strada che ...

