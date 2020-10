Maltempo, ancora allerta in Emilia per piena Po e vento (Di domenica 4 ottobre 2020) BOLOGNA, 04 OTT - È ancora allerta per il Maltempo anche in Emilia-Romagna. Arpa e Protezione civile hanno diramato una nuova allerta arancione per rischio idrogeologico nella pianura e nella bassa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) BOLOGNA, 04 OTT - Èper ilanche in-Romagna. Arpa e Protezione civile hanno diramato una nuovaarancione per rischio idrogeologico nella pianura e nella bassa ...

Emilia Romagna: attenzione per la piena del Po È ancora allerta per il maltempo anche in Emilia-Romagna. Arpa e Protezione civile hanno diramato una nuova allerta arancione per rischio idrogeologico ...

Maltempo: recuperati due cadaveri in mare a Sanremo e Ventimiglia ... Si tratterebbe di un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità. Un’altra persona è stata ritrovata senza vita è stata ...

