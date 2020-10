Mafia: Maraventano, frase infelice dettata da rabbia (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - LAMPEDUSA, 04 OTT - "E' stata una frase infelice dettata dalla rabbia e dal momento terribile che sta vivendo il nostro paese ma io mi sono sempre battuta contro tutte le mafie, a cominciare ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - LAMPEDUSA, 04 OTT - "E' stata unadallae dal momento terribile che sta vivendo il nostro paese ma io mi sono sempre battuta contro tutte le mafie, a cominciare ...

PietroGrasso : Ieri #Salvini voleva spiegarmi l’antimafia, mentre dal palco la leghista #Maraventano parlava di coraggio e sensibi… - repubblica : Catania, Angela Maraventano choc sul palco di Salvini: 'La vecchia mafia difendeva il nostro territorio' [dal nostr… - andrea_cioffi : Nel nostro paese non c’è spazio per chi inneggia alla mafia, queste parole sono pesanti, gravissime e dobbiamo cond… - CAppestato : RT @ilruttosovrano: Catania, Angela Maraventano, ex senatrice leghista, dal palco: 'La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e q… - enanias : RT @AlbertoLetizia2: Le parole di Angela #Maraventano sulla #Mafia sono gravissime. L'ex senatrice leghista di #Lampedusa inneggia alla vec… -