Macedonia | successo per il Giffoni Youth Film Festival a Skopje

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora una volta il cinema diventa punto di incontro per generazioni, superando ostacoli e affrontando le sfide del nostro tempo: si è conclusa l’ottava edizione di, l’evento – organizzato daOpportunity insieme all’associazione Planet M – che partendo daha collegato juror, cultura e idee puntando anche sull’online. Cofinanziato dall’Agenzia Nazionale per il Cinema delladel Nord, dal Dicastero della Cultura macedone, con il contributo per l’Italia del Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e sostenuto dall’Ambasciata di Italia a, il progetto ha ...