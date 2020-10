M5s, terremoto al vertice: Crimi e gli altri garanti contro Casaleggio. “Scrive sul Blog? Non è autorizzato, non ha ruoli” (Di domenica 4 ottobre 2020) Le scosse telluriche dentro il Movimento 5 Stelle raggiungono il vertice. Una contro l’altro questa volta non sono opinioni su come far ripartire il M5s, né correnti o cordate. Ma faccia a faccia si ritrovano da una parte Davide Casaleggio, figlio del fondatore Gianroberto, presidente dell’associazione Rousseau che gestisce Blog delle Stelle e piattaforma per le votazioni delle iscritti, e dall’altra il comitato di garanzia di cui fanno parte il viceministro Giancarlo Cancelleri, la consigliera regionale del Lazio ed ex deputata Roberta Lombardi e soprattutto il capo politico reggente, il viceministro dell’Interno Vito Crimi. Siamo a un passo dalla rottura tra i Cinquestelle e Casaleggio e tutto accade nel giorno del compleanno (l’undicesimo) di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Le scosse telluriche dentro il Movimento 5 Stelle raggiungono il. Unal’altro questa volta non sono opinioni su come far ripartire il M5s, né correnti o cordate. Ma faccia a faccia si ritrovano da una parte Davide, figlio del fondatore Gianroberto, presidente dell’associazione Rousseau che gestiscedelle Stelle e piattaforma per le votazioni delle iscritti, e dall’altra il comitato di garanzia di cui fanno parte il viceministro Giancarlo Cancelleri, la consigliera regionale del Lazio ed ex deputata Roberta Lombardi e soprattutto il capo politico reggente, il viceministro dell’Interno Vito. Siamo a un passo dalla rottura tra i Cinquestelle ee tutto accade nel giorno del compleanno (l’undicesimo) di una ...

