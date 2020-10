M5S | Casaleggio | ' Rousseau nato per tutelare Movimento | strumenti partecipazione per tutti'

(Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "In questi mesi ho ascoltato, osservato e riflettuto molto. Ora è arrivato il momento di prendere posizione. Nel 2016 mio padre decise di creare un'associazione dedicata alla promozione e allo sviluppo deglie metodi di cittadinanza attiva dandogli il nome die di affidarmi il compito di custodire questo progetto perché riteneva che fosse necessariola comunità delgarantendo ampi spazi di espressione della sua volontà generale. Conosceva profondamente l'animo umano e non gli sfuggiva la possibilità che qualcuno, una volta eletto nelle istituzioni, avrebbe potuto provare, perseguendo il proprio interesse carrieristico, ad annullare il ruolo degli iscritti e il concetto stesso di 'portavoce'. ‘I portavoce sono i ...

ilriformista : Nessuno paga @Rousseau_OS, #Casaleggio taglia i servizi. M5S nel caos - Corriere : Il tramonto dell’asse su cui si era retto il M5S dopo la scomparsa di Casaleggio - Linkiesta : Contrariamente alla forza politica di Casaleggio Associati, il partito di De Gasperi e Fanfani aveva il culto della… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: M5S, Casaleggio: 'Se diventa partito non sarà più garantito il nostro supporto. Pronti a collaborare con altri movimenti' h… - sciltian : RT @repubblica: M5S, Casaleggio: 'Se diventa partito non sarà più garantito il nostro supporto. Pronti a collaborare con altri movimenti' h… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Casaleggio

Lo scrive in un lunghissimo post sul Blog delle Stelle Davide Casaleggio. "Un modello alternativo e innovativo -aggiunge- rispetto a quello novecentesco delle gerarchie di partito. Questa era la sua ...Prende posizione contro il "partitismo" e a difesa di Rousseau: "M5S è nato con alcune promesse a iscritti ed elettori che io non ho dimenticato e non posso sconfessare" ...