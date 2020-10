M5S: Casaleggio, 'rifiutato ministero, sostegno gratuito a movimento anche se non d'accordo' (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Per 15 anni ho prestato la mia attività gratuitamente per un'idea di partecipazione collettiva da parte dei cittadini alla vita del proprio Paese. Lo hanno fatto anche migliaia di attivisti che continuano a regalare il loro tempo alla comunità. Quando mi è stata offerta la guida di un ministero, ho rifiutato pensando che il ruolo di supporto del movimento fosse più importante". Lo afferma Davide Casaleggio in un lunghissimo post sul Blog delle Stelle. "Ho sempre rispettato i ruoli -rivendica- anche quando non ero d'accordo con le scelte prese. Ho dovuto sopportare insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padre anche da persone che grazie al nostro lavoro ricoprono ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Per 15 anni ho prestato la mia attività gratuitamente per un'idea di partecipazione collettiva da parte dei cittadini alla vita del proprio Paese. Lo hanno fattomigliaia di attivisti che continuano a regalare il loro tempo alla comunità. Quando mi è stata offerta la guida di un, hopensando che il ruolo di supporto delfosse più importante". Lo afferma Davidein un lunghissimo post sul Blog delle Stelle. "Ho sempre rispettato i ruoli -rivendica-quando non ero d'con le scelte prese. Ho dovuto sopportare insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padreda persone che grazie al nostro lavoro ricoprono ...

