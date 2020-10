M5S: Casaleggio, 'nessun supporto a capo politico se trasforma movimento in partito' (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Garantiremo le attività che verranno richieste dal capo politico del movimento 5 Stelle, così come abbiamo sempre fatto con serietà e lealtà, per la realizzazione del percorso che il movimento riterrà di voler fare, ma qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identità di un movimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere". Lo afferma Davide Casaleggio, in un post sul Blog delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Garantiremo le attività che verranno richieste daldel5 Stelle, così come abbiamo sempre fatto con serietà e lealtà, per la realizzazione del percorso che ilriterrà di voler fare, ma qualora, per qualche motivo, si avviasse lazione in un, il nostronon potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l'identità di undi cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere". Lo afferma Davide, in un post sul Blog delle ...

