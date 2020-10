M5S: Casaleggio, 'assemblea iscritti centrale, non sostituita da segreterie partito' (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Lavoreremo per una decentralizzazione, dando strumenti che rendano autonomi gli attivisti, che aumentino il loro potere decisionale, ma anche la loro responsabilità nella soluzione di problemi affinché le decisioni non siano accentrate in poche persone, ma distribuite. Ci impegneremo per studiare nuovi metodi di riconoscimento del merito, del valore e della qualità dei portavoce, affinché la selezione di coloro che andranno a rappresentare la comunità non sia imposta dall'alto, ma rimanga aperta a tutti e continui a essere espressione dal basso. Continueremo a chiedere il rispetto delle regole, dei principi e il mantenimento della centralità dell'assemblea iscritti affinché non venga mai annullata e sostituita da segreterie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Lavoreremo per una decentralizzazione, dando strumenti che rendano autonomi gli attivisti, che aumentino il loro potere decisionale, ma anche la loro responsabilità nella soluzione di problemi affinché le decisioni non siano accentrate in poche persone, ma distribuite. Ci impegneremo per studiare nuovi metodi di riconoscimento del merito, del valore e della qualità dei portavoce, affinché la selezione di coloro che andranno a rappresentare la comunità non sia imposta dall'alto, ma rimanga aperta a tutti e continui a essere espressione dal basso. Continueremo a chiedere il rispetto delle regole, dei principi e il mantenimento della centralità dell'affinché non venga mai annullata edadi ...

ilriformista : Nessuno paga @Rousseau_OS, #Casaleggio taglia i servizi. M5S nel caos - repubblica : M5S, Casaleggio: 'Se diventa partito non sarà più garantito il nostro supporto. Pronti a collaborare con altri movi… - Corriere : Il tramonto dell’asse su cui si era retto il M5S dopo la scomparsa di Casaleggio - ClaraMutsc : RT @TgLa7: #M5s, #Casaleggio: se si trasforma in partito tolgo supporto . Verrebbero meno principi, valori e pilastri sui quali si basa l'i… - TV7Benevento : M5S: Casaleggio, 'rifiutato ministero, sostegno gratuito a movimento anche se non d'accordo'... -