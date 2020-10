Lutto per la cultura partenopea, si è spento Rosario Wurzburger (Di domenica 4 ottobre 2020) Lutto a Volla: morto il noto imprenditore Salvatore Guadagni 11 luglio 2020 ' La comunità napoletana di librai, lettori, scrittori e curiosi oggi perde un raggiante punto di riferimento. Direttore ... Leggi su napolitoday (Di domenica 4 ottobre 2020)a Volla: morto il noto imprenditore Salvatore Guadagni 11 luglio 2020 ' La comunità napoletana di librai, lettori, scrittori e curiosi oggi perde un raggiante punto di riferimento. Direttore ...

AngeloR54671811 : RT @Donatel65682407: Lutto nel mondo della moda: lo stilista Kenzo Takada morto per Coronavirus - MarcelloVillani : @Giusepp84623364 Beh credo che per loro sia una sorta di lutto famigliare !!!! Che personaggi vergognosi e non fann… - enricomontibell : RT @bassairpinia: LUTTO. Ortofrutta Italia esprime le proprie condoglianze per la prematura scomparsa del dott. Francesco Massaro - https:/… - AppiaPolis : New post (DOMANI LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA DEL VESCOVO: TUMULAZIONE IN DUOMO E COMMEMORAZIONE CON CARDINALE… - thewhalewatcher : @terminologia Già visto condolences tradotto letteralmente in giro sulla rete, don't worry. Per par condicio va det… -