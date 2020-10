Lutto per Elettra Lamborghini, il dolore sui social della cantante commuove i fan (Di domenica 4 ottobre 2020) Lutto per Elettra Lamborghini, la nota cantante ha lasciato tutti senza parole. In molti si sono riversati sotto al post per mostrale la propria vicinanza. Elettra Lamborghini, Fonte foto: Instagram (@Elettratequiero )Lo scorso sabato Elettra Lamborghini ha vissuto il momento più bello della sua vita, sposando il suo amato Nick. Ieri però ha avuto una giornata ben diversa, la cantante ha dovuto prendere una decisione molto difficile per la salute della sua Lolita Du Ruet. Nelle ultime ore in molti si sono riversati sul suo profilo Instagram per ricevere notizie sull’animale, operato di urgenza nella giornata di ieri dopo essere stata ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020)per, la notaha lasciato tutti senza parole. In molti si sono riversati sotto al post per mostrale la propria vicinanza., Fonte foto: Instagram (@tequiero )Lo scorso sabatoha vissuto il momento più bellosua vita, sposando il suo amato Nick. Ieri però ha avuto una giornata ben diversa, laha dovuto prendere una decisione molto difficile per la salutesua Lolita Du Ruet. Nelle ultime ore in molti si sono riversati sul suo profilo Instagram per ricevere notizie sull’animale, operato di urgenza nella giornata di ieri dopo essere stata ...

