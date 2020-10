Luis Sepúlveda | l’uomo che ci insegnò a volare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 ottobre 2020)Sepúlveda. Photo: Web.Sepúlveda è stato uno scrittore, giornalista, poeta, regista e sceneggiatore. Morto il 16 aprile 2020, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dell’editoria. La vita diSepúlveda Nato il 4 ottobre 1949 in Cile, decise di lasciare il suo Paese dopo una stagione di attività politica intensa come membro del partito socialista e componente della guardia personale di Salvador Allende, conclusasi con il colpo di stato di Augusto Pinochet, quando viene arrestato e torturato. Amnesty International interviene con più appelli, ottenendo la sua liberazione a prezzo dell’esilio. Sepúlveda scappa in Brasile, poi Paraguay, Amburgo, Spagna.Sepúlveda ebbe una vita amorosa movimentata, il primo matrimonio ...