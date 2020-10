L’Ue ci prende in giro: nessuno vuole accogliere gli immigrati sbarcati in Italia (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – I dati del 2020 sull’immigrazione nella nostra nazione sono agghiaccianti e descrivono perfettamente la controversa situazione di cui gli Italiani sono vittime passive, impotenti e, troppo spesso, inconsapevoli. L’ultimo rapporto del Viminale – datato 2 ottobre – parla di quasi 24mila arrivi nell’anno corrente, consistente in un aumento superiore al 300% da gennaio ad inizio ottobre, sebbene il lockdown imposto dal governo abbia portato ad una netta diminuzione del numero di arrivi nei mesi di marzo e aprile, per poi ripartire corposamente già a maggio. La farsa degli accordi di Malta sugli immigrati Dopo più di anno dalla firma degli accordi di Malta – arrivati il 23 settembre 2019 in seguito al vertice di La Valletta – si può fornire un bilancio preciso sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – I dati del 2020 sull’immigrazione nella nostra nazione sono agghiaccianti e descrivono perfettamente la controversa situazione di cui glini sono vittime passive, impotenti e, troppo spesso, inconsapevoli. L’ultimo rapporto del Viminale – datato 2 ottobre – parla di quasi 24mila arrivi nell’anno corrente, consistente in un aumento superiore al 300% da gennaio ad inizio ottobre, sebbene il lockdown imposto dal governo abbia portato ad una netta diminuzione del numero di arrivi nei mesi di marzo e aprile, per poi ripartire corposamente già a maggio. La farsa degli accordi di Malta sugliDopo più di anno dalla firma degli accordi di Malta – arrivati il 23 settembre 2019 in seguito al vertice di La Valletta – si può fornire un bilancio preciso sulla ...

lana_carlotta : RT @claudio_2022: L’Ue ci prende in giro: nessuno vuole accogliere gli immigrati sbarcati in Italia. - irritatrix : RT @claudio_2022: L’Ue ci prende in giro: nessuno vuole accogliere gli immigrati sbarcati in Italia. - claudio_2022 : L’Ue ci prende in giro: nessuno vuole accogliere gli immigrati sbarcati in Italia. - Vickers46630398 : @pdnetwork @brandobenifei Parole, parole, parole Ad oggi i fatti dimostrano che l'UE: -ha distrutto la ns. economia… - GMMike49 : Ma quelli del PD vogliono veramente far credere che i 209 mld arrivano così, ipso facto? Secondo me la UE se l'Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue prende Kaspersky presenta CitySCAPE, un progetto innovativo promosso dalla Commissione Europea per rendere più sicuro l'ecosistema dei trasporti multimodali Fortune Italia