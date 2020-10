Lu: crolla il campanile nel centro del paese. Nessun danno alle persone. Le prime foto (Di domenica 4 ottobre 2020) La strada che conduce alla chiesa era stata chiusa nel pomeriggio per la caduta di alcuni calcinacci Leggi su lastampa (Di domenica 4 ottobre 2020) La strada che conduce alla chiesa era stata chiusa nel pomeriggio per la caduta di alcuni calcinacci

Advertising

altrogiornorai1 : ?? Maltempo, Piemonte: crolla campanile. In Liguria avvistato sesto corpo in mare #OggièUnAltroGiorno… - MasputPutzu : Lu Cuccaro: crolla il campanile nel centro del paese. Nessun danno alle persone. Le prime foto #primefoto… - infoitinterno : Maltempo, sesto cadavere trovato in mare in Liguria. Crolla un campanile in Piemonte - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Maltempo, sesto cadavere trovato in mare in Liguria. Crolla un campanile in Piemonte - infoitinterno : Maltempo, Piemonte: crolla campanile. In Liguria avvistato sesto corpo in mare -

Ultime Notizie dalla rete : crolla campanile Maltempo, Piemonte: crolla campanile. In Liguria avvistato sesto corpo in mare Rai News Maltempo: almeno 6 morti in Liguria, crolla campanile in Piemonte

GENOVA - Sono gravi i danni causati dall'ondata di maltempo che sta imperversando in queste ore nel nord Italia. In Liguria, è stato avvistato un sesto cadavere. In Italia complessivamente sono almeno ...

News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 12.00

Le notizie da Torino e dal Piemonte in breve contenute nell'ultima edizione del radio giornale di Zipnews in onda sulle emittenti regionali ...

GENOVA - Sono gravi i danni causati dall'ondata di maltempo che sta imperversando in queste ore nel nord Italia. In Liguria, è stato avvistato un sesto cadavere. In Italia complessivamente sono almeno ...Le notizie da Torino e dal Piemonte in breve contenute nell'ultima edizione del radio giornale di Zipnews in onda sulle emittenti regionali ...