L'oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox per il 5 ottobre

Ariete. Hai un mese di tempo per recupera in amore: a novembre deciderai se la storia è il caso di continuarla o di interromperla. Sul fronte lavoro, non temere: ci saranno presto soddisfazioni e risultati concreti. 

Toro. Se ami una persona impegnata questo è un problema. Cerca di non fare discussioni inutili. Sul fronte lavoro, sei vittima di un'ingiustizia. Ma prova a fare buon viso a cattivo gioco. 

Gemelli. La coppia non funziona da tempo, qualche problemino in amore. Per quanto riguarda il lavoro, mancano certezze economiche ma i progetti che hai in mente potranno presto prendere il via. 

Cancro. Se hai un problema in amore cerca di rimandare la sua soluzione.

