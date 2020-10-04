LIVE VOLLEY – Civitanova-Ravenna, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 4 ottobre 2020) Cucine Lube Civitanova e Consar Ravenna si sfidano nel match valido per la seconda giornata di Superlega 2020/2021 di VOLLEY. Dopo la bella vittoria contro Verona, Civitanova ospita Ravenna, reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro Piacenza. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Superlega 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Cucine Lube Civitanova – Consar Ravenna (inizio alle 18.00) ... Leggi su sportface
LIVE VOLLEY – Piacenza-Perugia - Superlega 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 25-18 25-16 25-21 - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 25-18 25-16 9-5 - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 25-18 25-16 1-0 - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 25-18 20-12 - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 25-18 10-8 - Serie A1 Femminile 2020/2021 : PUNTEGGIO in DIRETTA
NBCSN20 : Volley Callipo vs Modena >>> - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 25-18 25-16 25-21 Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 25-18 25-16 9-5 Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY… - _saku_hana : RT @PowervolleyMI: ?? | WARM UP ?? ? Siamo live sulla nostra pagina facebook per il warm up della sfida Monza vs Milano. #Superlega #Monza… - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Conegliano-Scandicci 10-7 Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Conegliano-S… -
Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEYLIVE VOLLEY - Conegliano-Scandicci 25-18 25-16 25-21, Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA Sportface.it La guida a Itas Trentino-Nbv Verona, Blm Group Arena
Si gioca in questo weekend il secondo turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2020/21. Per l’Itas Trentino arriverà il momento del debutto casalingo anche in campionato: alla BLM Group Arena ...
LIVE VOLLEY – Monza-Milano, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA
LIVE VOLLEY - Monza-Milano: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA sull'anticipo della seconda giornata di Superlega 2020/2021 ...
LIVE VOLLEYSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE VOLLEY