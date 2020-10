LIVE VOLLEY – Civitanova-Ravenna 3-2 (23-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 4 ottobre 2020) Cucine Lube Civitanova e Consar Ravenna si sfidano nel match valido per la seconda giornata di Superlega 2020/2021 di VOLLEY. Dopo la bella vittoria contro Verona, Civitanova ospita Ravenna, reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro Piacenza. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI Superlega 2020/2021 AGGIORNA LA DIRETTA Cucine Lube Civitanova – Consar Ravenna 3-2 (23-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9) ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Cucine Lubee Consarsi sfidano nel match valido per la seconda giornata didi. Dopo la bella vittoria contro Verona,ospita, reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro Piacenza. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATIAGGIORNA LACucine Lube– Consar3-2 (23-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9) ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY LIVE VOLLEY - Piacenza-Perugia 1-2 (22-25, 17-25, 25-19, 16-20), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA Sportface.it LIVE - Per la Gas Sales Bluenergy esordio casalingo in campionato: supersfida a Perugia

Esordio casalingo in Superlega per la Gas Sales Bluenergy, che alle 18 al PalaBanca attende la regina Perugia, già capace di vincere il primo trofeo stagionale mettendo in bacheca la Supercoppa. Sfida ...

Volley A2 donne, Pinerolo riceve Olbia e cerca il bis vincente

Alle 15 di oggi, domenica 4 ottobre, va in scena a Pinerolo il match tra Eurospin Ford Sara ed Hermea Olbia. Terzo turno del girone ovest di serie A2 femminile che vede le padrone di casa reduci dall’ ...

