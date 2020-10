LIVE – Fortitudo Bologna-Varese 35-37, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 4 ottobre 2020) Fortitudo Bologna e Openjobmetis Varese si sfidano nella seconda giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Tra le mura di casa gli emiliani proveranno a rilanciarsi dopo l’inaspettata sconfitta maturata sul campo della Virtus Roma. Al contrario l’Openjobmetis Varese vuole invertire il trend in trasferta della scorsa stagione e conta di farlo dopo la vittoria della prima su Brescia. Alle 18.30 di domenica 4 ottobre inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna-Varese 35-37 18′ – Seconda tripla per Fletcher: 41-39. 17′ – De Vico riporta avanti ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)e Openjobmetissi sfidano nella seconda giornata del campionato diA1. Tra le mura di casa gli emiliani proveranno a rilanciarsi dopo l’inaspettata sconfitta maturata sul campo della Virtus Roma. Al contrario l’Openjobmetisvuole invertire il trend in trasferta della scorsa stagione e conta di farlo dopo la vittoria della prima su Brescia. Alle 18.30 di domenica 4 ottobre inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA35-37 18′ – Seconda tripla per Fletcher: 41-39. 17′ – De Vico riporta avanti ...

