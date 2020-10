LIVE – Cantù-Pesaro 24-19, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 4 ottobre 2020) Acqua S.Bernardo Cantù e Carpegna Prosciutto Pesaro si sfidano nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Sconfitta per entrambe al debutto, ma se i lombardi non hanno potuto nulla contro la Virtus Bologna, i marchigiani sono stati in partita fino all’ultimo dopo esser stati a lungo al comando nel confronto con la Dinamo Sassari. Alle 20.45 di domenica 4 ottobre inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA CANTÙ-Pesaro 24-19 14′ – Si sblocca finalmente Cantù: canestro di Kennedy col fallo di Tambone, dentro il libero del 24-19. 14′ – Zanotti corregge l’errore di Cain: 21-19. 12′ – Cain si ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Acqua S.Bernardo Cantù e Carpegna Prosciuttosi sfidano nel posticipo della seconda giornata del campionato diA1. Sconfitta per entrambe al debutto, ma se i lombardi non hanno potuto nulla contro la Virtus Bologna, i marchigiani sono stati in partita fino all’ultimo dopo esser stati a lungo al comando nel confronto con la Dinamo Sassari. Alle 20.45 di domenica 4 ottobre inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LACANTÙ-24-19 14′ – Si sblocca finalmente Cantù: canestro di Kennedy col fallo di Tambone, dentro il libero del 24-19. 14′ – Zanotti corregge l’errore di Cain: 21-19. 12′ – Cain si ...

