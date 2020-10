L'Italia del tennis avanza al Roland Garros. Ai quarti Sinner e Trevisan (Di domenica 4 ottobre 2020) L’Italia del tennis mette a segno una brillante doppietta al Roland Garros, nel tempio della terra rossa a Parigi. Jannik Sinner nel tabellone maschile e Martina Trevisan in quello femminile vincono contro i pronostici, eliminando due importanti teste dei serie del torneo e qualificandosi per i quarti di finale.Jannik Sinner, 19enne tennista altoatesino, 75esimo del ranking mondiale, ha sconfitto negli ottavi il tedesco Alexander Zverev, numero 7 Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3. Per un posto in semifinale, l’azzurro sfiderà lo spagnolo Rafael Nadal.Martina Trevisan non si ferma più e centra l’ingresso nei quarti. La 26enne ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) L’delmette a segno una brillante doppietta al, nel tempio della terra rossa a Parigi. Janniknel tabellone maschile e Martinain quello femminile vincono contro i pronostici, eliminando due importanti teste dei serie del torneo e qualificandosi per idi finale.Jannik, 19enneta altoatesino, 75esimo del ranking mondiale, ha sconfitto negli ottavi il tedesco Alexander Zverev, numero 7 Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3. Per un posto in semifinale, l’azzurro sfiderà lo spagnolo Rafael Nadal.Martinanon si ferma più e centra l’ingresso nei. La 26enne ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia del "L'esempio di Dante per l'Italia di oggi", l'appello del presidente Mattarella alla politica la Repubblica METEO – IMPULSO di MALTEMPO in arrivo, tornano PIOGGE e TEMPORALI anche intensi, ecco dove

Conclusa l\'ondata di violento maltempo che ha portato danni e disagi e anche morti al nordovest Si è conclusa nella prima metà della giornata di ieri ?

Maltempo: il Po in piena sale di oltre 6 metri in 24 ore, sotto pressione anche i grandi laghi

Sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti sul nord Italia è allerta sul fiume Po che con la piena si è alzato di oltre sei metri nelle ultime 24 ...

