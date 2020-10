Liguria, allerta gialla su Centro e Levante. Crolla un pezzo della strada del Tenda, 4 vittime fra Sanremo e Ventimiglia (Di domenica 4 ottobre 2020) I corpi di 4 persone sono stati trovati in mare davanti a Sanremo, a Ventimiglia davanti alla spiaggia dei Tre Ponti e sul fiume Roya Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 ottobre 2020) I corpi di 4 persone sono stati trovati in mare davanti a, adavanti alla spiaggia dei Tre Ponti e sul fiume Roya

SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - raffaellapaita : Allerta rossa su Ponente e Levante Ligure. Siamo vicini al territorio e queste immagini fanno soffrire. Per smette… - Tullia01 : RT @Tg3web: Il giorno dopo l'alluvione che ha colpito il nord ovest si fa la conta dei danni. Due le vittime in Liguria. La Regione ha chie… - vivere_sardegna : Maltempo: Liguria, recuperati tre corpi. Allerta per la piena del Po -