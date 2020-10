Librandi alla leghista Sardone: «Andrai a pulire i bagni degli africani». Bufera social (video) (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ultimo delirio del deputato renziano Gianfranco Librandi è andato in onda venerdì notte. Per chi lo avesse perso, il parlamentare di Italia Viva, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, ha attaccato la leghista Silvia Sardone. E lo ha fatto con una veemenza davvero disgustosa. Nel corso della puntata ha infatti esclamato: “Il futuro dell’Italia è l’Africa e tu cara Sardone Andrai a pulire i bagni degli africani”. Per concludere in bellezza, infine ha negato che esista un’emergenza immigrati da affrontare: “Il problema non c’è, lo ha creato Salvini”. Quindi se sbarcano ogni giorno centinaia di migranti sulle nostre coste, la colpa è della ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ultimo delirio del deputato renziano Gianfrancoè andato in onda venerdì notte. Per chi lo avesse perso, il parlamentare di Italia Viva, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, ha attaccato laSilvia. E lo ha fatto con una veemenza davvero disgustosa. Nel corso della puntata ha infatti esclamato: “Il futuro dell’Italia è l’Africa e tu cara”. Per concludere in bellezza, infine ha negato che esista un’emergenza immigrati da affrontare: “Il problema non c’è, lo ha creato Salvini”. Quindi se sbarcano ogni giorno centinaia di migranti sulle nostre coste, la colpa è della ...

pinofaraci54 : RT @Belzebu6663: #librandi alla Sardone : ' tu in futuro andrai a pulire i bagni agli africani'. Ditemi che è una frase decontestualizzata… - ZioMartinelli : @GiancarloDeRisi Solo per l'aver denigrato un lavoro, solo per averlo configurato, eticchettandolo alla signora, co… - Belzebu6663 : #librandi alla Sardone : ' tu in futuro andrai a pulire i bagni agli africani'. Ditemi che è una frase decontestual… - Linetto4 : I componenti di IV sono molto peggio dei grillini a partire dal loro capo. Ridicoli voltagabbana traditori del popo… - cittella : RT @MariellaLoi: @ombrysan @VotersItalia Ha osato veramente troppo ed ha offeso una donna, una Signora alla quale dovrebbe chiedere scusa.… -