Letteratura | ai Premi Nobel Vargas Llosa e Aleksievic il Taobuk Award 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - Terzo e non meno importanteper l'eccellenza letteraria va a Giorgio Montefoschi,o Strega 1994, che ha colpito l'uditorio con il suo soffermarsi sul “Desiderio” (questo è il titolo del suo ultimo romanzo) di assoluto che caratterizza l'uomo. Da Montefoschi viene anche l'elogio dellad'impegno civile “alla quale è più facile dare corso – ha sottolineato - laddove la tragedia di guerre e soprusi rende la politica argomento serio e contesto di riferimento. Non così in Europa e in genere nelle nazioni occidentali più ricche e in astratto più evolute: qui la politica è ridotta ad una commedia, una burletta, gossip. In questo senso autori come, Aleksievič o gli israeliani Oz e ...