Leicester-West Ham (domenica, ore 13:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 4 ottobre 2020) I padroni di casa si presentano freschi freschi dopo il roboante 5-2 con il quale hanno travolto il Man City di Guardiola. David Moyes invece ha dovuto condurre i suoi a giocare una partita di coppa di lega nella quale però ha potuto fare diversi cambi. Il Leicester è ancora a punteggio pieno e naturalmente … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 4 ottobre 2020) I padroni di casa si presentano freschi freschi dopo il roboante 5-2 con il quale hanno travolto il Man City di Guardiola. David Moyes invece ha dovuto condurre i suoi a giocare una partita di coppa di lega nella quale però ha potuto fare diversi cambi. Ilè ancora a punteggio pieno e naturalmente … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Leicester-West Ham (domenica, ore 13:00): formazioni, quote, pronostici - kenerdl : ?????????????? | Premier League Leicester @ West Ham o2.75 [-134] ???? | Serie A Lazio @ Inter o3 [-125] - yungwillyfootie : 10/4 EPL West Ham v Leicester City Over 2.5 1.5u Serie A Lazio v Inter Over 3 & 3.5 1u Juventus v Napoli Over 2.5 1.25u - paocame79 : RT @cotugno_ada: La #PremierLeague arriva al cinema. L’esperimento comincerà oggi e nelle oltre 870 sale della catena Local Vue saranno tra… - cotugno_ada : La #PremierLeague arriva al cinema. L’esperimento comincerà oggi e nelle oltre 870 sale della catena Local Vue sara… -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester West Premier League: Leicester-West Ham, Southampton-West Br. Il Veggente Calcio in TV oggi e stasera: Juventus-Napoli, dove vederla. Lazio-Inter su DAZN

Domenica 4 ottobre: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Juventus-Napoli valida per la 3a giornata di Serie A in programma alle 20:45 con diretta TV e streaming su Sk ...

VARIE: LO SPORT IN TV DI OGGI

PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista domenica 4 ottobre, in tv: 9.50 - SkyArena: Auto, Porsche Carrera Cup Italia. Mugello Gara 2 10.55 - Eurosport: Tennis, Roland Garros.

Domenica 4 ottobre: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Juventus-Napoli valida per la 3a giornata di Serie A in programma alle 20:45 con diretta TV e streaming su Sk ...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista domenica 4 ottobre, in tv: 9.50 - SkyArena: Auto, Porsche Carrera Cup Italia. Mugello Gara 2 10.55 - Eurosport: Tennis, Roland Garros.