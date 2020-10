Lega Pro, Ghirelli: “Dispiace molto per i tifosi del Trapani ma le regole hanno funzionato” (Di domenica 4 ottobre 2020) Con una nota sul campionato di Serie C del Presidente Di Lega Pro Francesco Ghirelli con alcune precisazioni:“Un campionato molto complicato è davanti a noi: ci saranno problemi seri per il Covid-19 e per le sempre maggiori difficoltà economico-finanziarie. È in questa situazione che occorre alzare le antenne per evitare infiltrazioni di capitali di non cristallina provenienza.Trapani: il dispiacere è forte per i tifosi, per il colpo al calcio italiano, per la Città di Trapani. Altresì, bisogna essere consapevoli che le regole per impedire ciò che successe in passato con il Pro Piacenza hanno funzionato. Le parole dell’allenatore Di Donato sono un monito per ognuno di noi.POTENZA e GROSSETO: ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Con una nota sul campionato di Serie C del Presidente DiPro Francescocon alcune precisazioni:“Un campionatocomplicato è davanti a noi: ci saranno problemi seri per il Covid-19 e per le sempre maggiori difficoltà economico-finanziarie. È in questa situazione che occorre alzare le antenne per evitare infiltrazioni di capitali di non cristallina provenienza.: il dispiacere è forte per i, per il colpo al calcio italiano, per la Città di. Altresì, bisogna essere consapevoli che leper impedire ciò che successe in passato con il Pro Piacenzafunzionato. Le parole dell’allenatore Di Donato sono un monito per ognuno di noi.POTENZA e GROSSETO: ...

EleonoraEvi : C’è sempre chi frena, sottovaluta, sminuisce e ridicolizza chi si batte contro la #crisiclimatica. Lega, Fratelli d… - walter_il_pro : RT @EsercitoCrucian: Ridicola pagliacciata ad hoc di #ASL e #Napoli, che si attacca a diritto sanitario x non giocare date assenze Insigne… - MassimoMerlo1 : RT @LegaProOfficial: Nota del presidente @FrancescoGhire2 sul campionato ?? - IlPirata18 : RT @PatroniAndrea: Non c è nulla di cui stupirsi per le dichiarazioni pro mafia di una leghista. Basterebbe leggere il libro nero della #Le… - soniabetz1 : RT @PatroniAndrea: Non c è nulla di cui stupirsi per le dichiarazioni pro mafia di una leghista. Basterebbe leggere il libro nero della #Le… -