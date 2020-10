Le teorie QAnon su Trump e la Covid: dal tentato omicidio degli ucraini all’arresto di Hillary Clinton (Di domenica 4 ottobre 2020) La positività di Donald Trump e di sua moglie Melania al Sars-Cov-2 ha generato un po’ di scompiglio nei seguaci della cospirazione QAnon, ma soltanto all’inizio e per il tempo necessario per trovare una risposta. Dopo il breve e inevitabile panico iniziale, i più convinti sono riusciti a partorire diverse teorie di complotto per giustificare l’accaduto, dal «tutto previsto» al «depistare il nemico». Contrariamente ad altro genere di complottisti, dove quando succede qualcosa di negativo al proprio eroe viene data la colpa di un attentato alla sua sicurezza da parte del grande nemico, per i QAnon è in realtà un ottimo segno. Che lo vogliate o meno, sappiate che qualunque cosa succeda avranno sempre una risposta pronta per credere ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) La positività di Donalde di sua moglie Melania al Sars-Cov-2 ha generato un po’ di scompiglio nei seguaci della cospirazione, ma soltanto all’inizio e per il tempo necessario per trovare una risposta. Dopo il breve e inevitabile panico iniziale, i più convinti sono riusciti a partorire diversedi complotto per giustificare l’accaduto, dal «tutto previsto» al «depistare il nemico». Contrariamente ad altro genere di complottisti, dove quando succede qualcosa di negativo al proprio eroe viene data la colpa di un atalla sua sicurezza da parte del grande nemico, per iè in realtà un ottimo segno. Che lo vogliate o meno, sappiate che qualunque cosa succeda avranno sempre una risposta pronta per credere ...

summa57 : RT @Open_gol: Per i QAnon la positività di Trump al virus non è motivo di sconforto. Anzi, è un ottimo segno per «la lotta contro il male»… - generacomplotti : RT @Open_gol: Per i QAnon la positività di Trump al virus non è motivo di sconforto. Anzi, è un ottimo segno per «la lotta contro il male»… - Open_gol : Per i QAnon la positività di Trump al virus non è motivo di sconforto. Anzi, è un ottimo segno per «la lotta contro… -