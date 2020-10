Le pagelle del Bologna – Giornataccia per Skov Olsen, Hickey ‘mangiato’ da Lapadula (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Bologna cade al Ciro Vigorito per mano di Gianluca Lapadula, autore del gol decisivo che lancia il Benevento. Di seguito le pagelle dei rossoblu: Skorupski 6: Una buona uscita con i piedi su Lapadula nel primo tempo, poi è attento sul cross velenoso di Letizia a inizio ripresa e nel salvataggio su Schiattarella nel finale. De Silvestri 6: Gara senza infamia e senza lode la sua, rischia poco in difesa e non ha compiti offensivi, che a destra sono tutti dirottati su Skov Olsen. (33’st Sansone 6,5: Buono il suo impatto sulla gara, pericoloso il destro che chiama Montipò all’ennesimo intervento). Medel 6: Concreto nella fase iniziale ma esce subito per un problema muscolare (19’pt Danilo 6: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ilcade al Ciro Vigorito per mano di Gianluca, autore del gol decisivo che lancia il Benevento. Di seguito ledei rossoblu: Skorupski 6: Una buona uscita con i piedi sunel primo tempo, poi è attento sul cross velenoso di Letizia a inizio ripresa e nel salvataggio su Schiattarella nel finale. De Silvestri 6: Gara senza infamia e senza lode la sua, rischia poco in difesa e non ha compiti offensivi, che a destra sono tutti dirottati su. (33’st Sansone 6,5: Buono il suo impatto sulla gara, pericoloso il destro che chiama Montipò all’ennesimo intervento). Medel 6: Concreto nella fase iniziale ma esce subito per un problema muscolare (19’pt Danilo 6: ...

