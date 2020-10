Le nuove restrizioni del nuovo decreto «Stretta su movida e mascherina all’aperto» (Di domenica 4 ottobre 2020) Feste private ridotte a pochi partecipanti, battesimi e matrimoni a numero chiuso, verifiche costanti nelle zone della movida, con possibili chiusure anticipate dei locali. nuove restrizioni allo studio del governo, oltre all’obbligo di mascherine all’aperto, potrebbero aggiungersi alla bozza del nuovo decreto che sarà varato mercoledì. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 ottobre 2020) Feste private ridotte a pochi partecipanti, battesimi e matrimoni a numero chiuso, verifiche costanti nelle zone della, con possibili chiusure anticipate dei locali.allo studio del governo, oltre all’obbligo di mascherine all’aperto, potrebbero aggiungersi alla bozza delche sarà varato mercoledì.

Irene102938 : RT @eliscrivecose: Se c’è una seconda ondata con nuove (vecchie) restrizioni mi dovete surgelare perché io non la affronto - freffysaw : RT @eliscrivecose: Se c’è una seconda ondata con nuove (vecchie) restrizioni mi dovete surgelare perché io non la affronto - beasenzadante : Parigi da stasera zona di allerta massima per il Covid e nuove restrizioni annunciate domani, we going strooooong - solonews1011 : RT @CCanadese: Troppi contagi, scattano le nuove restrizioni - alinatede : RT @isabbah: #Parigi sara decretata zona ad allerta massima domani, entreranno in vigore nuove restrizioni ma i ristoranti resteranno apert… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove restrizioni I contagi spaventano. Il governo studia nuove restrizioni.. Oggi Treviso Coronavirus, nel mirino del nuovo Dpcm anche feste private e cerimonie

ROMA - Feste private ridotte a pochi partecipanti, battesimi e matrimoni a numero chiuso, verifiche costanti nelle zone della movida, con possibili chiusure anticipate dei locali. Nuove restrizioni al ...

Il Napoli non si presenta, verso il 3-0 a tavolino. Agnelli: "La Juventus ha rispettato i regolamenti"

Juventus-Napoli non si gioca : la squadra di Gattuso ha dato seguito allo stop imposto dalla Asl partenopea dopo i due positivi (Zielinski ed Elmas), niente ...

ROMA - Feste private ridotte a pochi partecipanti, battesimi e matrimoni a numero chiuso, verifiche costanti nelle zone della movida, con possibili chiusure anticipate dei locali. Nuove restrizioni al ...Juventus-Napoli non si gioca : la squadra di Gattuso ha dato seguito allo stop imposto dalla Asl partenopea dopo i due positivi (Zielinski ed Elmas), niente ...