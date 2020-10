Lazio-Inter: infortunio per Marusic, altro cambio forzato per Inzaghi (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuovo cambio forzato per Simone Inzaghi. Primo tempo piuttosto sfortunato per la formazione biancoceleste che dopo aver perso Radu per infortunio, è costretta a fare a meno anche di Marusic. L’esterno della Lazio si è fermato in mezzo al campo al 35′ minuto chiedendo il cambio al tecnico dopo aver accusato un problema fisico. Al suo posto dentro Fares. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuovoper Simone. Primo tempo piuttosto sfortunato per la formazione biancoceleste che dopo aver perso Radu per, è costretta a fare a meno anche di. L’esterno dellasi è fermato in mezzo al campo al 35′ minuto chiedendo ilal tecnico dopo aver accusato un problema fisico. Al suo posto dentro Fares.

