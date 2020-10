Lazio-Inter 1-1, la pagelle di CalcioWeb: Lautaro Martinez punge ancora, Immobile ingenuo [FOTO] (Di domenica 4 ottobre 2020) Lazio-Inter, la pagelle di CalcioWeb – Bella partita tra Lazio e Inter, due squadre che saranno sicure protagoniste fino al termine della stagione. La partita è stata un pò condizionata nel secondo tempo dall’espulsione di Ciro Immobile, fallo di reazione dell’attaccante nei confronti di Vidal. Il match si sblocca con una rete di Lautaro Martinez, la squadra di Inzaghi è in difficoltà ma trova il pareggio con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Poi il cartellino rosso, nel finale grande occasione con il palo di Brozovic. Poi un’altra espulsione, quella di Sensi. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020), ladi– Bella partita tra, due squadre che saranno sicure protagoniste fino al termine della stagione. La partita è stata un pò condizionata nel secondo tempo dall’espulsione di Ciro, fallo di reazione dell’attaccante nei confronti di Vidal. Il match si sblocca con una rete di, la squadra di Inzaghi è in difficoltà ma trova il pareggio con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Poi il cartellino rosso, nel finale grande occasione con il palo di Brozovic. Poi un’altra espulsione, quella di Sensi. Il risultato non cambia più, finisce 1-1. In alto laGALLERY con tutte le immagini ...

Inter : ?? | FINALE Gara combattuta all'Olimpico, un punto a testa per Lazio e Inter ? #LazioInter 1?-1? ?? #Lautaro ??… - Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - CucchiRiccardo : Gara intensa per agonismo. E dura sul piano fisico. L' #Inter migliore nel primo tempo, la #Lazio migliore dopo il… - BryanTeixeira : RT @MilanNewsit: Lazio-Inter, espulso Sensi: il centrocampista salta il derby -