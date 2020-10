Lazio | Correa | Con l' Inter gara difficile | ma sto bene e voglio aiutare la squadra

(Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA - Joaquinc'è, lasi affida al Tucu e Immobile in attacco per sfidare l'all'Olimpico. Il giocatore biancoceleste, ai microfoni diStyle Channel, ha parlato prima del ...

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioAtalanta! All'interno le interviste esclusive a @tucu_correa e Cristiano… - marcoconterio : ?? La #Lazio fa muro per Joaquin #Correa. La proposta della #Juventus è prestito biennale con obbligo di riscatto, a… - _francescadmt : RT @LazionewsEu: #LazioInter, le formazioni ufficiali LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Al… - IoNascoQui : Lazio – Inter Correa nel prepartita: “Dobbiamo essere noi stessi, giocando il nostro calcio e sapendo che possiamo… - OncuSports : Lazio 11'i: Strakosha - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic - Corr… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Correa

ROMA - Joaquin Correa c'è, la Lazio si affida al Tucu e Immobile in attacco per sfidare l'Inter all'Olimpico. Il giocatore biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato prima del ...La Lazio recupera Radu che si schieriera nella ... Mediana con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti c'è Correa insieme a Immobile. In panca Caicedo. Nell'Inter la sorpresa è Skrniar ...