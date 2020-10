Lavoro, meno opportunità per i giovani (Di domenica 4 ottobre 2020) La situazione economica e il mercato del Lavoro italiano sono preoccupanti. Secondo i dati pubblicati nelle scorse settimane a causa della crisi Covid, tra gennaio e luglio 2020 la produzione industriale è scesa del 16,8% rispetto al 2019, e nel secondo trimestre dell’anno si è attestata a -2 % di dipendenti con bassa. di 841mila posti di Lavoro. Tuttavia, i giovani che entrano per la prima volta nel mondo del Lavoro sono anche a discapito della situazione attuale. Il Covid, infatti, ha anche provocato un crollo dei tirocini, attualmente la principale porta d’accesso al mercato del Lavoro per i giovani italiani under 35. “Il Covid – spiega Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della Repubblica degli stagisti – ha provocato un crollo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 ottobre 2020) La situazione economica e il mercato delitaliano sono preoccupanti. Secondo i dati pubblicati nelle scorse settimane a causa della crisi Covid, tra gennaio e luglio 2020 la produzione industriale è scesa del 16,8% rispetto al 2019, e nel secondo trimestre dell’anno si è attestata a -2 % di dipendenti con bassa. di 841mila posti di. Tuttavia, iche entrano per la prima volta nel mondo delsono anche a discapito della situazione attuale. Il Covid, infatti, ha anche provocato un crollo dei tirocini, attualmente la principale porta d’accesso al mercato delper iitaliani under 35. “Il Covid – spiega Eleonora Voltolina, fondatrice e direttrice della Repubblica degli stagisti – ha provocato un crollo. ...

ItaliaViva : Sinceramente questa vicenda processuale di Salvini mi sembra meno importante di fronte ai gravi problemi economici… - Maumol : Stipendi più equi, riqualificazione al lavoro più rapida e meno barriere nella scala sociale: ad offrire una ricett… - Open_gol : Che si lavori come medico o come netturbino, a Ginevra non si potranno guadagnare meno di 4.086 franchi mensili, va… - VanDerSara_1 : @DebAttanasio Donald e mio babbo hanno la stessa età, ma Donald sembra mio nonno, considerato che mio babbo ha iniz… - e_franceschini : RT @Maumol: Stipendi più equi, riqualificazione al lavoro più rapida e meno barriere nella scala sociale: ad offrire una ricetta capace di… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro meno Bisogna capire che è il lavoro il tema principale! Lavorare meno, lavorare tutti | Marco Rizzo Radio Radio Usa: coronavirus, Senato sospende lavori ma conferma udienze nuovo giudice Corte suprema

Uno stop, ha detto lo stesso McConnell in una nota stampa, che non inficerà "l'importante" lavoro che la commissione Giustizia sta ... riunirsi indipendentemente dal fatto che il Senato sia o meno "in ...

Pensioni, dopo Quota 100 in arrivo Quota 98 e 102

Il governo è alle fasi finali per decidere come impostare la riforma delle pensioni dopo Quota 100. Sul tavolo diverse ipotesi, da Quota 98 a Quota 102 ...

Uno stop, ha detto lo stesso McConnell in una nota stampa, che non inficerà "l'importante" lavoro che la commissione Giustizia sta ... riunirsi indipendentemente dal fatto che il Senato sia o meno "in ...Il governo è alle fasi finali per decidere come impostare la riforma delle pensioni dopo Quota 100. Sul tavolo diverse ipotesi, da Quota 98 a Quota 102 ...