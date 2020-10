L’Atalanta ne fa cinque al Cagliari: nerazzurri a punteggio pieno (Di domenica 4 ottobre 2020) Prosegue senza sosta la marcia dell’Atalanta di Gasperini che rifila cinque goal anche al Cagliari e si issa a punteggio pieno in testa alla classifica. Niente da fare per gli ospiti: troppo più forti i bergamaschi. I sardi offrono comunque una buona prestazione che lascia ben sperare per il futuro prossimo. Il primo tempo L’Atalanta deve rinunciare a Toloi, indisponibile. Per il resto la formazione è confermata col ritorno di Pasalic e Muriel dal primo minuto. Di Francesco lancia nella mischia il neo acquisto Godin e si affida ancora alla coppia Joao Pedro-Simeone davanti. Il ritmo è da subito altissimo e dopo sette minuti i padroni di casa passano in vantaggio. Palomino lancia in profondità Muriel che beffa i due difensori e insacca. Il VAR convalida la rete e il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 ottobre 2020) Prosegue senza sosta la marcia dell’Atalanta di Gasperini che rifilagoal anche ale si issa ain testa alla classifica. Niente da fare per gli ospiti: troppo più forti i bergamaschi. I sardi offrono comunque una buona prestazione che lascia ben sperare per il futuro prossimo. Il primo tempo L’Atalanta deve rinunciare a Toloi, indisponibile. Per il resto la formazione è confermata col ritorno di Pasalic e Muriel dal primo minuto. Di Francesco lancia nella mischia il neo acquisto Godin e si affida ancora alla coppia Joao Pedro-Simeone davanti. Il ritmo è da subito altissimo e dopo sette minuti i padroni di casa passano in vantaggio. Palomino lancia in profondità Muriel che beffa i due difensori e insacca. Il VAR convalida la rete e il ...

