«L’Asl ci ha fermati: Juve-Napoli va rinviata» (Di domenica 4 ottobre 2020) “Non potevamo partire, la Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera, dovete rinviare la partita”. Così Aurelio De Laurentiis ha risposto alla nota pubblicata dalla Lega Serie A. Il testo della lettera è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport. Nella lettera inviata … L'articolo «L’Asl ci ha fermati: Juve-Napoli va rinviata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) “Non potevamo partire, la Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera, dovete rinviare la partita”. Così Aurelio De Laurentiis ha risposto alla nota pubblicata dalla Lega Serie A. Il testo della lettera è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport. Nella lettera inviata … L'articolo «L’Asl ci hava» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioFinanza : De Laurentiis: «L’Asl ci ha fermati: Juve-Napoli va rinviata» - EmanueleBongio3 : @polipapp76 @SkySport Se veramente l'asl li avesse fermati allora la partita era assolutamente da rinviare e da far giocare un altro giorno. - AlessioSarnelli : @7mp84 @capuanogio Guarda è scritto chiaro 'il giorno della gara programmata'. In questo caso domenica. Negli altr… - neutroeoltre : @RafAuriemma @sscnapoli Cazzo @RafAuriemma ,il documento prodotto l'ho visto qualche ora fa senza nota scritta a ma… - mongiatweet : Ma come potevate credere che il Napoli stesse andando all'aeroporto e l'Asl li ha fermati sul pullman ahahahahahahahahahahhahah -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl fermati Coronavirus, le ultime notizie in Italia e nel mondo Corriere della Sera