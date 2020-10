La trasparenza sconcertante di Janis Joplin

(Di domenica 4 ottobre 2020)non voleva restarci nell’opera di Dio.Lo ha supplicato, fosse anche per una sola conversazione.Sperava persino di potergli essere utile.Nella sua autodistruzione – giovane donna malinconica – gli porgeva ferite, sofferenze e lacrime. Lo invocava straziata, si lacerava sulle note, con una voce che era un graffio una preghiera.aveva l’anima frammentata, parti di lei si trovavano, disperse, in un altrove. Il bullismo, verbale e relazionale, subito in età adolescenziale, le aveva lasciato cicatrici nel cervello ed ematomi sull’anima. Ansia, depressione, scarsa autostima, tendenze suicidarie, le droghe o l’alcol diventarono per lei stimoli gratificanti.La ricerca esasperata di un’accettazione, quel non sapersi accontentare mai. La famiglia l’amava ma reagì con ...

Rilasciava particelle coese di anima e dolore, con una trasparenza sconcertante, in un autismo animico. Faceva del suo corpo e delle sue parole, merce di scambio dei sensi per la "non solitudine". Non