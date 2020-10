La sorella di Adua Del Vesco contro Tommaso Zorzi: «E’ stato lui a dire per primo che Massimiliano Morra è gay» (Di domenica 4 ottobre 2020) Non è la D'Urso La sorella di Adua Del Vesco vs Tommaso Zorzi. Francesca Cannavò ha scritto una lettera a Barbara D’Urso, prontamente letta in diretta stasera a Live Non è la D’Urso. Nella missiva, la sorella della concorrente del Grande Fratello Vip ha attaccato Tommaso Zorzi, che avrebbe “rigirato” la storia sulla rivelazione della presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Durante la scorsa puntata del GF Vip, l’influencer, nel momento delle nomination, ha votato Adua Del Vesco, rea di avergli confessato in hotel, prima che iniziasse l’avventura nella casa più spiata d’Italia, che ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 ottobre 2020) Non è la D'Urso LadiDelvs. Francesca Cannavò ha scritto una lettera a Barbara D’Urso, prontamente letta intta stasera a Live Non è la D’Urso. Nella missiva, ladella concorrente del Grande Fratello Vip ha attaccato, che avrebbe “rigirato” la storia sulla rivelazione della presunta omosessualità di. Durante la scorsa puntata del GF Vip, l’influencer, nel momento delle nomination, ha votatoDel, rea di avergli confessato in hotel, prima che iniziasse l’avventura nella casa più spiata d’Italia, che ...

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - Marzia93522737 : @chairlafra Sai perché la storia non quadra ? Perché loro in albergo non hanno telefoni , tv ecc sono già isolati q… - Lisa8455 : Comunque la sorella di Adua mi ricorda la sorella di qualcun altro che andava in TV a sparlare per accaparrarsi due… - panelelasalame : Scontato che la sorella difenda Adua. Come scontato è che io non le creda. #GFVIP - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ??… -