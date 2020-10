La rivincita di Venere

Leggi su panorama

(Di domenica 4 ottobre 2020) Abbiamo sempre puntato su Marte, con continue missioni per scoprire tracce di vita primordiale. Poi, nell'atmosfera del pianeta più «infernale», ecco una sostanza forse emessa da microrganismi. Batteri alieni? Sarebbe clamoroso. E adesso tutte le agenzie spaziali fanno a gara per volare tra le nubi venusiane.Marte batte889 milioni contro 311 milioni. Mettendo su Google i nomi in inglese dei due pianeti del Sistema solare, scopriamo che non c'è partita: i risultati online di Mars sbaragliano quelli di Venus, e se poi guardiamo al «book fotografico», le immagini del Pianeta rosso semplicemente non hanno concorrenza.Marte, del resto, ha avuto gioco facile nel diventare popolare. Ha ospitato con amabilità sonde, orbiter e rover di ogni tipo, e continua a farlo., invece, non è esattamente il ...