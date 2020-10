La psicanalista Laura Pigozzi | Colleferro e Lecce dimostrano che la famiglia ha fallito

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Laammala, se non libera i suoi figli, se non li prepara al mondo”: ad affermarlo è la, autrice del libro “Troppafa male”, nel quale spiega come la dipendenza materna crei adulti-bambini (e pessimi cittadini). Dai casi di cronaca che raccontano di giovani che uccidono loro coetanei si evince un vuoto etico, di sentimenti, a cui la dottoressa attribuisce una spiegazione. “La, all’origine della civiltà, oggi ne sta decretando la fine - afferma ad HuffPost - Ed è una crisi che investe l’intera società perché ciò che accade all’interno dellasi ripercuote sul sociale”.“Gabriele Bianchi, uno degli assassini di ...