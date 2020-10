La pandemia non ferma Clint Eastwood, l’attore e regista già in cerca delle location per il nuovo film: ecco il progetto (Di domenica 4 ottobre 2020) Provaci ancora Clint. Nonostante la pandemia Covid-19 Clint Eastwood, secondo il sito Deadline.com, avrebbe già iniziato a cercare le location per il suo nuovo film di cui sarà regista e interprete. Un’accoppiata regia/attore che si è verificata diciotto volte, dall’esordio nel 1971 con Brivido nella notte fino all’ultimo The Mule nel 2018. Il progetto è intitolato Cry Macho ed è prodotto da Warner Bros e dalla Malpaso, marchio storico di proprietà della star di Hollywood. Il film è ispirato al libro omonimo scritto da Richard Nash nei primi anni settanta, già al centro di una riduzione del 2011 che avrebbe dovuto vedere Arnold ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Provaci ancora. Nonostante laCovid-19, secondo il sito Deadline.com, avrebbe già iniziato are leper il suodi cui saràe interprete. Un’accoppiata regia/attore che si è verificata diciotto volte, dall’esordio nel 1971 con Brivido nella notte fino all’ultimo The Mule nel 2018. Ilè intitolato Cry Macho ed è prodotto da Warner Bros e dalla Malpaso, marchio storico di proprietà della star di Hollywood. Ilè ispirato al libro omonimo scritto da Richard Nash nei primi anni settanta, già al centro di una riduzione del 2011 che avrebbe dovuto vedere Arnold ...

CottarelliCPI : Basta polemiche. La salute e l'economia non sono contrapposte: se la pandemia è fuori controllo, non può esserci ri… - borghi_claudio : @PepPantelleria @AlbertoBagnai Forse risente del Covid più che della Brexit, non le viene il sospetto? Una capitale… - pfmajorino : Trovo il ritardo di #Fontana e #Gallera sul vaccino antinfluenzale una vera vergogna. Non lo sapevano della pandemia? - NazzaMario : @erald91 @Majakosky1 @Pippoevai @SerieA @LegaProOfficial I fatti sono che un organo sanitario in tempo di pandemia… - FQMagazineit : La pandemia non ferma Clint Eastwood, l’attore e regista già in cerca delle location per il nuovo film: ecco il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia non L’impatto del fattore k sulla pandemia Il Post Coronavirus, Conte: Non è sconfitto, non dobbiamo disperdere sacrifici

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

Trump sta meglio (ma non è fuori pericolo). Riparte la corsa per novembre

Il presidente Trump "sta meglio", fa sapere lui stesso dall'ospedale Walter Reed. Mentre si cerca di capire come è scoppiato il focolaio alla Casa Bianca, la campagna elettorale riaccende i motori per ...

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...Il presidente Trump "sta meglio", fa sapere lui stesso dall'ospedale Walter Reed. Mentre si cerca di capire come è scoppiato il focolaio alla Casa Bianca, la campagna elettorale riaccende i motori per ...