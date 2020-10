“La nuova normalità non sarà il South working: isolati non si è creativi. Dopo il vaccino città più vivibili grazie al telelavoro intermittente” (Di domenica 4 ottobre 2020) La nuova normalità che ci aspetta quando arriverà il vaccino per Covid 19 non sarà fatta di esodo nei piccoli centri e “South working“. Chi vive e lavora in città dinamiche come Milano ci resterà, o ci tornerà. Perché nel lungo periodo lavorare isolati riduce produttività e creatività. Il vero cambiamento sarà che il telelavoro per uno o due giorni a settimana diventerà un’opzione per chiunque svolga attività che lo permettono. Risultato: le auto sulle strade e la congestione sui mezzi diminuiranno, rendendo ancora più attrattivi centri in cui finora perdere ore nel traffico è stato l’inevitabile scotto del successo economico. La profezia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Lanormalità che ci aspetta quando arriverà ilper Covid 19 non sarà fatta di esodo nei piccoli centri e ““. Chi vive e lavora in città dinamiche come Milano ci resterà, o ci tornerà. Perché nel lungo periodo lavorareriduce produttività età. Il vero cambiamento sarà che ilper uno o due giorni a settimana diventerà un’opzione per chiunque svolga attività che lo permettono. Risultato: le auto sulle strade e la congestione sui mezzi diminuiranno, rendendo ancora più attrattivi centri in cui finora perdere ore nel traffico è stato l’inevitabile scotto del successo economico. La profezia, ...

