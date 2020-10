La nuova enciclica di Papa Francesco | «Nel populismo si nasconde il disprezzo per i più deboli»

(Di domenica 4 ottobre 2020) Fuori dal Vaticano Il pontefice ha firmato ieri ad Assisi la sua terza: Fratelli Tutti. Un messaggio di fratellanza che trae ispirazioni dagli scritti di San. Nel suo libro, scritto in lingua spagnola, ilpassa dalla pandemia alla guerra soffermandosi su un’analisi della società odierna. Nel quinto capitolo il Pontefice critica la politica quando «degenera in insanoquando si muta nell’abilità di qualcuno di attrarre consenso allo scopo di strumentalizzare politicamente la cultura del popolo, sotto qualunque segno ideologico, al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al potere». Unche perfa leva sugli egoismo della popolazione: ...

Pontifex_it : #SanFrancescodiAssisi, questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha ispirato a scriv… - Avvenire_Nei : La visita di oggi #3ottobre ad #Assisi avverrà in forma privata, senza partecipazione dei fedeli. L'enciclica… - Avvenire_Nei : Attendendo la nuova enciclica #Fratellitutti - Padre Camillo Ripamonti @CentroAstalli Dove'è tuo fratello? - matteotti_g : RT @Leonardobecchet: La nuova Enciclica di papa Francesco…una critica molto dura al populismo (e non solo) #4ottobre #SanFrancescodAssisi #… - DavidLesus : RT @Pontifex_it: #SanFrancescodiAssisi, questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha ispirato a scrivere l’E… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova enciclica

Lo scrive Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli Tutti ... "Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che ...Nella sua terza enciclica, firmata sulla tomba di San Francesco ad Assisi ... In vari Paesi un’idea dell’unità del popolo e della nazione, impregnata di diverse ideologie, crea nuove forme di egoismo ...