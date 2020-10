La Nuova Caledonia resta francese. Al referendum per l’indipendenza vince il No (Di domenica 4 ottobre 2020) Per la seconda volta in due anni, i cittadini della Nuova Caledonia sono andati a votare per decidere se rimanere territorio francese d’oltremare o se staccarsi dalla madrepatria. E per la seconda volta consecutiva il No all’indipendenza ha vinto. L’arcipelago del Pacifico, distante oltre 16mila chilometri da Parigi e vicino all’Australia, resta quindi sotto il controllo della Francia. I 304 seggi sono rimasti aperti fino alle 18.00 ora locale (le 9 in Italia) ed è stata registrata un’affluenza record: un’ora prima della chiusura delle urne aveva votato il 79,63% degli aventi diritto, 6 punti in più rispetto al referendum del 2018. In quell’occasione il No vinse con il 56,7%, mentre i dati di oggi ancora non sono stati diramati. Secondo i primi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Per la seconda volta in due anni, i cittadini dellasono andati a votare per decidere se rimanere territoriod’oltremare o se staccarsi dalla madrepatria. E per la seconda volta consecutiva il No all’indipendenza ha vinto. L’arcipelago del Pacifico, distante oltre 16mila chilometri da Parigi e vicino all’Australia,quindi sotto il controllo della Francia. I 304 seggi sono rimasti aperti fino alle 18.00 ora locale (le 9 in Italia) ed è stata registrata un’affluenza record: un’ora prima della chiusura delle urne aveva votato il 79,63% degli aventi diritto, 6 punti in più rispetto aldel 2018. In quell’occasione il No vinse con il 56,7%, mentre i dati di oggi ancora non sono stati diramati. Secondo i primi ...

