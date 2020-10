La Nuova Caledonia ha votato per rimanere parte della Francia, di nuovo (Di domenica 4 ottobre 2020) Nel referendum di domenica i contrari all'indipendenza hanno vinto con il 53 per cento dei voti, confermando il risultato del 2018 Leggi su ilpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Nel referendum di domenica i contrari all'indipendenza hanno vinto con il 53 per cento dei voti, confermando il risultato del 2018

