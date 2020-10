“La nostra mafia non ha più coraggio e sensibilità”: la frase shock della leghista Maraventano (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO – “La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. Queste le parole pronunciate ieri, durante la manifestazione del centrodestra in sostegno a Matteo Salvini a Catania, da Angela Maraventano, ex senatrice della Lega ed esponente del Carroccio a Lampedusa, dove è stata protagonista di numerose manifestazioni anti migranti. Leggi su dire (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO – “La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando… Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”. Queste le parole pronunciate ieri, durante la manifestazione del centrodestra in sostegno a Matteo Salvini a Catania, da Angela Maraventano, ex senatrice della Lega ed esponente del Carroccio a Lampedusa, dove è stata protagonista di numerose manifestazioni anti migranti.

