"La nostra mafia non ha più il coraggio di prima". Frase shock della leghista Maraventano (Di domenica 4 ottobre 2020) Sul palco di “Io con Salvini” sale l’ex parlamentare leghista Angela Maraventano, da Lampedusa. Dopo avere accusato il “governo abusivo” di non impedire “l’invasione del Paese”, di essere “complice di chi traffica carne umana”, ha inneggiato alla “nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? - dice Angela Maraventano - non esiste più. Perché noi la stiamo completamente eliminando... Perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio”.L’intervento dal palco di Catania all’iniziativa “Processate anche ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Sul palco di “Io con Salvini” sale l’ex parlamentareAngela, da Lampedusa. Dopo avere accusato il “governo abusivo” di non impedire “l’invasione del Paese”, di essere “complice di chi traffica carne umana”, ha inneggiato alla “che ormai non ha; quella sensibilità e quelche aveva. Dove sono? - dice Angela- non esiste;. Perché noi la stiamo completamente eliminando... Perché nessuno ha; ildi difendere il proprio territorio”.L’intervento dal palco di Catania all’iniziativa “Processate anche ...

VittorioCocive1 : RT @giuliocavalli: L'ex parlamentare leghista di Lampedusa Angela Maraventano parla di 'nostra' mafia (nostra di chi?) che non ha più 'quel… - BeppeGiulietti : RT @giuliocavalli: L'ex parlamentare leghista di Lampedusa Angela Maraventano parla di 'nostra' mafia (nostra di chi?) che non ha più 'quel… - enricoudini : 'La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono?' Ripeti a loro que… - ritaberaldo_uk : RT @6000sardine: #salvini che dirà a riguardo? Angela #Maraventano sul palco parla di ”nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità… - Rock42719224 : RT @ValeMameli: NON C'È PIÙ LA BELLA #MAFIA DI UNA VOLTA ??????????????? La 'nostra' mafia ... Angela Maraventano, Lega, ieri a Catania ??????? htt… -