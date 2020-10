"La nostra mafia non ha più coraggio". Bufera sulla leghista Maraventano (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - "La nostra mafia che non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Non esiste più perché la stiamo completamente eliminando perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio". È Bufera sulla leghista Angela Maraventano, ex senatrice leghista e residente di Lampedusa, per una frase pronunciata durante il suo intervento alla manifestazione di Catania convocata per mostrare solidarietà a Matteo Salvini, impegnato sabato nella prima udienza del processo per il caso Gregoretti. In precedenza Maraventano aveva puntato il dito sul "governo abusivo" che non impedisce ... Leggi su agi (Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - "Lache non ha; quella sensibilità e quelche aveva prima. Dove sono? Non esiste; perché la stiamo completamente eliminando perché nessuno ha; ildi difendere il proprio territorio". ÈAngela, ex senatricee residente di Lampedusa, per una frase pronunciata durante il suo intervento alla manifestazione di Catania convocata per mostrare solidarietà a Matteo Salvini, impegnato sabato nella prima udienza del processo per il caso Gregoretti. In precedenzaaveva puntato il dito sul "governo abusivo" che non impedisce ...

fabridellepiane : RT @ilruttosovrano: Catania, Angela Maraventano, ex senatrice leghista, dal palco: 'La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e q… - albeggiava52 : RT @EugenioCardi: Nostalgia canaglia by Angela #Maraventano: 'La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva… - cri48748939 : RT @Misurelli77: I leghisti,quelli belli e moderati,con grandi idee di sviluppo 'La nostra Mafia' Dal circo equestre organizzato da capitAn… - ruffino_paola : RT @ilruttosovrano: Catania, Angela Maraventano, ex senatrice leghista, dal palco: 'La nostra mafia ormai non ha più quella sensibilità e q… - edofux : RT @sumaistu47: Una volta la mafia siciliana salutava sempre, baciava le mani e ti regalava anche polveri simpatiche alle destre: cocaina,… -